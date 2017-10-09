أثناء التنقيب عن الآثار.. انتشال ثلاث جثث دفنوا أسفل منزل في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

انتشلت أجهزة الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الإثنين، جثث 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض بمنزل أثناء محاولاتهم التنقيب عن الآثار بإحدى قرى مركز يوسف الصديق.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد مفتاح مأمور مركز يوسف الصديق، بسقوط كتلة ترابية فوق كلًا من "علي طلب السيد" 14 عامًا، طالب، و"ياسين مرعي ثابت" 37 عامًا، عامل، مقيم بالخصوص محافظة القليوبية، و"محمد محمود مصطفى" 43 عامًا، سائق، مقيم في عزبة عاطف بالمطرية بالقاهرة.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن القتلى كانوا يبحثون عن كنز آثري بمنزل "طلب السيد أحمد" بقرية الخلطة، وأنهم حفروا بئر بطول مترين، بعمق يصل إلى 20 مترًا، وأنه أثناء الحفر إنهارت عليهم كتل ترابية، تسببت في اختناقهم.

تم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر، وأخطرت نيابة أبشواي لتتولى التحقيق.