هل خسرت «المصرية للاتصالات» أول جولة لها في الرعاية الرياضية؟

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وقعت الشركة المصرية للاتصالات، منذ أيام، عقد رعاية المنتخب الوطني والدوري الممتاز، لمدة 3 سنوات مع شركة «بريزنتيشن» صاحبة الحقوق الحصرية للدوري والمنتخب.

وبموجب العقد تم تغيير مسمى الدوري المصري لكرة القدم وأصبح يسمى «دوري المصرية للاتصالات» بدلًا من «دوري عبور لاند»، وبدأ واضح أن الشركة المصرية للاتصالات التي دخلت سوق شبكات المحمول من خلال «we» التي تتبع لها، ستتجه للأحداث الكروية مستغلة عشق الشعب المصري لها من الترويج لنفسها ويبدو هذا الهدف هو الذي تحاول شركة المصرية للاتصالات الوصول إليه.

وكان من المتوقع أن تقوم الشركة المصرية بالإعلان خلال مباراة مصر والكونغو، كأول مباراة رسمية لها بعد الرعاية عن شعار شبكتها «we» للمحمول وهو المولود الجديد للشركة وصاحب الاهتمام الأكبر، إلا أن المصرية لم تقم بذلك ووضعت الإعلانات بشعار «Telecom Egypt» ولكن بالألوان الجديدة لشبكة «We» وبذلك فقدت المصرية أكبر فرصة للترويج عن مولودها الجديد في أهم مباراة للمنتخب المصري والتي شاهدها عشرات الملايين من الشعب المصري.

وقالت شركة «بريزنتيشن» خلال توقيع العقد منذ أيام، إن المصرية للاتصالات ستقوم برعاية المنتخب المصري ونادي الزمالك، وعدد من أندية الدوري المصري الممتاز، وسيكون شعار شركة «we» على قمصان العديد من الفرق كراعي رئيسي لها.

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وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على تراخيص تقديم خدمة المحمول في مصر بعد سنوات انتظار كبيرة وذلك مقابل نحو 7 مليارات جنيه، سددت 50% منهم بالدولار، واطلقت الشركة الخدمة منذ أسابيع قليلة وتشهد إقبالًا جيدًا على بيع الخطوط.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة (2-1)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وتقدم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للمنتخب الوطني في الدقيقة 63، وتعادل للكونغو أرنولد بوكو، في الدقيقة 87، قبل أن يقتنص صلاح هدف الفوز القاتل، والتأهل التاريخي، في الدقيقة (90+4)، من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.