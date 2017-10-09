وكيل البرلمان: أنتهز فرحة الوصول للمونديال وأطالب بعودة اللعب باستاد بورسعيد

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب سيلمان وهدان وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، وهنأ القوات المسلحه ورجال الشرطه بمناسة نجاح التنظيم والشكل المشرف الذي ظهرت به الجماهير في لقاء مصر والكونغو باستاد الجيش ببرج العرب .

وأضاف وهدان في كلمته بجلسة اليوم الاثنين، "أنتهز هذه الفرحة التى تعم كل بقاع مصر، وأطالب بأن يعود اللعب على استاد بورسعيد في هذه الأجواء من الانتصارات والفرحة التى تعيشها كل محافظات مصر .

وأكد وهدان، أنه لابد من استغلال هذه الفرصة؛ لعودة الجماهير للملاعب؛ لتعود الفرحة في كل المباريات كما رأيناها في مباراة التأهل.​