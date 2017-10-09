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زوجة الشهيد المنسي: "ابني قالي عايز استشهد زي بابا"

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مصراوي Masrawy

زوجة الشهيد المنسي: "ابني قالي عايز استشهد زي بابا"

02:18 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الشهيد المنسي

كتبت- عايدة رضوان:

قالت منار محمد سليم، زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي: "ابني بعد استشهاد والده بثلاثة أيام قالي أنا نفسي لما أكبر أدخل الكلية الحربية عشان استشهد زي بابا".

وأضافت سليم، في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين: "أحمد قبل استشهاده قالي إنتي خايفة ليه، أنا هبقى شهيد، أنا واثق إن ربنا هيخلي باله منكم بعدي، ربنا هيربي ولادي من بعدي، وواثق إني سايب بطلة هتربي الولاد أحسن من اللي أنا عاوزه".

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مصراوي Masrawy

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