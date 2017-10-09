فوز كدوانى والجوهري بوكالة لجنة "الدفاع والأمن القومى"
فوز كدوانى والجوهري بوكالة لجنة "الدفاع والأمن القومى"
02:16 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
كتب- أحمد علي:
فاز كل من يحيى كدوانى، وسلامة الجوهرى، بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال جولة الإعادة بانتخابات هيئة مكتب اللجنة.
وأجرت لجنة الدفاع والأمن القومى، انتخابات الإعادة على مقعدى الوكالة، بعد قبول تظلم النائب سلامة الجوهرى، بين 4 نواب هم: النائب أسامة راضى الذى حصل على 16 صوتًا فى الجولة الأولى، والنائب ممدوح مقلد الذى حصد 13 صوتًا، والنائب سلامة الجوهرى 12 صوتًا، والنائب يحيى كدوانى الذي حصل على 9 أصوات.
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