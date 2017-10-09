شكري يشارك في اجتماع عربي أفريقي باليونسكو لدعم مشيرة خطاب
شكري يشارك في اجتماع عربي أفريقي باليونسكو لدعم مشيرة خطاب
02:11 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
باريس – (أ ش أ):
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين في اجتماع المجموعة الافريقية باليونسكو وذلك للتأكيد على أهمية الحفاظ على موقف أفريقي موحد داعم للمرشحة الافريقية المصرية السفيرة مشيرة خطاب.
ويأتي هذا الاجتماع قبل ساعات قليلة من بدء التصويت في انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام والذي يتنافس عليه سبعة مرشحين.
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