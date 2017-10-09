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للمرة الأولى.. الكشف عن هوية البطل الذي مر بـ"الدبابة" فوق سيارة مفخخة

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للمرة الأولى.. الكشف عن هوية البطل الذي مر بـ"الدبابة" فوق سيارة مفخخة للمرة الأولى.. الكشف عن هوية البطل الذي مر بـ"الدبابة" فوق سيارة مفخخة

مصراوي Masrawy

للمرة الأولى.. الكشف عن هوية البطل الذي مر بـ"الدبابة" فوق سيارة مفخخة

02:02 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

فى مشهد يمثل قوة الجندى المصرى وعظمته فى مواجهة العناصر الإرهابية والمتطرفة، كشفت القوات المسلحة عن هوية الجندي قائد الدبابة الذي نجح في المرور فوق سيارة لعنصر تكفيري كان ينوي تفجيرها في كمين أمني ومدنيين بسيناء.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية."

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مصراوي Masrawy

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