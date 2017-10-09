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فيدرير يرفض منافسة نادال على التصنيف الأول عالميًا

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فيدرير يرفض منافسة نادال على التصنيف الأول عالميًا فيدرير يرفض منافسة نادال على التصنيف الأول عالميًا

التحرير

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قال اللاعب السويسري روجر فيدرير، إنه من الصعب للغاية منافسة رافائيل نادال، على إنهاء الموسم في التصنيف الأول عالميًا، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأشار «فيدير» إلى أنه عقب خسارته في بطولة أمريكا المفتوحة، أدرك تمامًا أنه ليس من المنطقي المنافسة على التصنيف الأول عالميًا، حيث ينبغي عليه الفوز بلقب شانجهاي وبازل وباريس والبطولة الختامية للموسم في الوقت الذي يقدم فيه نادال مستويات مميزة للغاية.

وأوضح اللاعب السويسري، أن هدفه هذا الموسم هو البقاء بصحة جيدة ومحاولة الفوز بلقب آخر أو أكثر في البطولات المقبلة.

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وأكد «فيدرير» على عدم تفاجئه من تتويج نادل بلقب بكين أمس، مشيرًا إلى أن اللاعب الإسباني يلعب بمستوى مميز للغاية على الملاعب الصلبة.

وأضاف «فيدرير» أن مشكلة نادال أنه توج بـ10 ألقاب في رولان جاروس، على الملاعب الترابية، مما يظهر للبعض بأن نتائجه على الملاعب الصلبة سيئة.

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التحرير

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