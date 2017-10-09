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«ماركا» تشيد بإنجاز الحضري

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«ماركا» تشيد بإنجاز الحضري «ماركا» تشيد بإنجاز الحضري

التحرير

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن حارس الوطني، عصام الحضري، سيحظى أخيرًا بفرصة المشاركة في ، وهو بعمر 45 عامًا، بعدما خاض 155 مباراة دولية مع الفراعنة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، اليوم الإثنين، أنه وعلى الرغم من تتويج بسبع ألقاب سابقة في كأس الأمم الإفريقية، إلا أنها نجحت أمس في الوصول للمرة الثالثة فقط في تاريخها إلى كأس العالم.

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وقالت الصحيفة الإسبانية، أن الحضري سيصبح أكبر لاعب في التاريخ يشارك في كأس العالم متفوقًا بالتالي على رقم حارس كولومبيا موندراجون، الذي شارك في المونديال السابق وهو بعمر 43 عامًا، محطمًا حينها رقم اللاعب الكاميروني روجيه ميلا، عندما شارك في مونديال الولايات المتحدة 1994 وهو بعمر 42 عامًا.

يذكر أن المنتخب الوطني، نجح أمس، في التأهل رسميًا إلى مونديال 2018، بعد التغلب على الكونغو (2-1)، وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أوغندا الوصيفة قبل جولة واحدة من النهاية.

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التحرير

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