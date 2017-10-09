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السيسي يكرم بطلي دبابة كمين العريش

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السيسي يكرم بطلي دبابة كمين العريش السيسي يكرم بطلي دبابة كمين العريش

التحرير

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كرم الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، البطلين جندي مقاتل محمد رمضان وعريف محمد أحمد، سائق وحكمدار الدبابة التي مرت فوق سيارة لعنصر تكفيري كان ينوي تفجيرها في الرتل الأمني والمدنيين في كمين بالعريش في شمال سيناء، وذلك خلال الندوة التثقيفة في مركز المؤتمرات الدولي.

حضر الندوة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، جيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعدد من كبار رجال الدولة.

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كما كرم السيسي، الوطني، لتأهله لكأس العالم في 2018، بعد الفوز، أمس الأحد، على منتخب الكونغو، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وافتتح السيسي، اليوم، مركز المؤتمرات الدولي الجديد بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحرص على أن ترفع مجموعة من الشباب الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح المركز. 

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التحرير

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