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وزير الخارجية يشارك في لقاء المجموعة الإفريقية لدعم مشيرة خطاب

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وزير الخارجية يشارك في لقاء المجموعة الإفريقية لدعم مشيرة خطاب وزير الخارجية يشارك في لقاء المجموعة الإفريقية لدعم مشيرة خطاب

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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في اجتماع المجموعة الإفريقية باليونسكو، للتأكيد على أهمية الحفاظ على موقف إفريقي موحد داعم للمرشحة الإفريقية المصرية السفيرة مشيرة خطاب.

ويأتي هذا الاجتماع، قبل ساعات قليلة، من بدء التصويت في انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام.

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وتنطلق في الساعة الخامسة مساء اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، الجولة الأولى من انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو، التي يتنافس فيها 7 مرشحين على رأسهم مشيرة خطاب، بالإضافة إلى وفولاد بلبل أوجلو من أذربيجان، وفام سان شاو من فيتنام، وحمد بن عبد العزيز الكواري من قطر، كيان تانج من الصين، فيرا خورى لاكويه من لبنان، وأودريه أزولاي من فرنسا.

والدول التي لها حق التصويت هي: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، بنجلاديش، البرازيل، الكاميرون، تشاد، الصين، كوت دي فوار، جمهورية الدومينيكان، ، السلفادور، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، غينيا، هايتي، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كينيا، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزامبيق، نيبال، هولندا، نيكاراغوا، نيجيريا، عمان، باكستان، باراجواي، قطر، كوريا، ، سانت كيتس ونيفيس، السنغال، صربيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، السويد، توجو، ترينيداد وتوباجو، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام.

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