زوجة العقيد منسي: «كان بيوصي ابنه علينا كأنه عارف إنه هيستشهد»

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قالت منار محمد سليم، زوجة العقيد أركان حرب أحمد منسي، إن أنسب مكان يملك إمكانية التحدث عن بطولات زوجها هي القوات المسلحة المصرية، خاصة أنها المؤسسة التي عمل بها لسنوات طويلة.

أضافت سليم، خلال كلمتها في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين: «كان بيقدم المساعدة لأي حد، اليوم اللي كان بيقبض فيه كان يقوللي أنا هروح أطلع حق ربنا فيه وبعد كدا نعيش بالباقي، وكان ربنا بيبارك، وكان بيقولي إن ده اللي هيبقلنا في القبر».

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تابعت زوجة العقيد أحمد منسي: «كان بيوصي ابنه كل يوم بأمه وجدته وأخواته وكأنه عارف إنه هيستشهد».