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وفد رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني الهندية يزور قناة السويس

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وفد رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني الهندية يزور قناة السويس وفد رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني الهندية يزور قناة السويس

التحرير

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استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، وفدًا رفيعًا من كلية الدفاع الوطني الهندية برئاسة القائد بالقوات الجوية الهندية إس إس راجان، ويرافق الوفد "إس سانج" الملحق العسكري الهندي، وكان في استقبالهم نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اللواء سماح قنديل مستشار الفريق مهاب للأمن، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وشاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن تاريخ قناة السويس يستعرض مراحل تنفيذ القناة التي تعد تجسيدًا للعزيمة والإرادة المصرية الصلبة التي مكنت الشعب المصري العظيم من تخطي الصعوبات والتحديات لحفر قناة السويس التي أصبحت أهم مجرى ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن كونها أحد أهم روافد الاقتصاد المصري في العصر الحديث.

كما اطلع على عرضًا تقديميًا بعنوان "الحلم المصري العظيم" يلقي الضوء على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف قناة السويس كممر ملاحي عالمي عبر تقليل زمن العبور والانتظار، فضلاً عن مواكبة التطور المستمر في صناعة النقل البحري، والزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية.

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وتعرف الوفد على أهمية مشروع تنمية منطقة قناة السويس في تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي يهدف إلى توفير مليون فرصة عمل، حيث يضم المشروعات مناطق صناعية متطورة تشمل مشروعات بناء وإصلاح السفن والحاويات والبتروكيماويات والأثاث والمنسوجات والالكترونيات والصناعات الثقيلة، إضافة إلى تطوير 6 موانئ بطول القناة للاستفادة من موقعها العبقري في تحويل إلى منطقة تجارة عالمية.

في نهاية الزيارة قدم القائد "إس إس راجان" درع القوات الجوية الهندية إلى اللواء سامح قنديل نيابة عن الفريق مُهاب مميش، والذي بدوره دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة قناة السويس الجديدة على أرض الواقع .

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