أبو الغيط: حرب أكتوبر ردت اعتبار للعرب

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب أكتوبر 1973 كانت رد اعتبار للعرب، فالدعم العربي لمصر كان كبيرا، موضحا: «جاءت القوات من كل مكان في أرض الأمة العربية»

واستعرض أبو الغيط، خلال كلمته في الندوة التثقيفية المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، المساعدات التي حظيت بها مصر في ذلك الوقت من الدول العربية، مشيدا المساندة العربية لمصر في المحافل الدولية لتقوية الجبهة المصرية.

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وأضاف أبو الغيط: «هناك وضع عربي لا يرضي أحدا، فالدولة الوطنية العربية تمر بصعوبات بالغة، ولا يمكن تقويتها إلا من خلال هزيمة الإرهارب ووقف التدخلات الأجنبية والإقليمية التي تأكل الجسد العربي، والمصالحة العربية الداخلية لأنها تضمن تمساك الكيان العربي».