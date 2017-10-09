جيهان السادات: حلم زوجي كان تحرير الأرض

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قالت الدكتورة جيهان السادات، زوجة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، إن انتصار أكتوبر 1973 كان من أعظم الأحداث بالنسبة للمصريين، وبالنسبة لها أيضًا؛ لأنها عاشت مع صناع هذه الانتصار.

أضافت السادات، خلال كلمتها في الندوة التثقيفية المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين: "لن ننسى أن هذا النصر، فقد كان ملحمة في تاريخ الأمة، وكان تجربة قاسية بعد نكسة 67؛ إذ أدرك العالم أن بلاد العرب لن تقوم مرة أخرى".

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تابعت السادات: "كنت أشعر أن هناك سرًا غامضًا كان يخفيه صاحب قرار الحرب، فكنت أشعر أنه يفكر في قرار سيغير مستقبل هذه الأمة، فكان قرار الحرب قرارًا شجاعًا من زعيم عظيم من أجل أن ينقذ الأمة من عار الهزيمة، فالسادات لم يحقق هذه الملحمة وحده ولكن الجيش أيضًا من سطرها.. لكن تحرير الأرض هو حلم السادات وكان بيقول نفسي أعيش ليوم 25 أبريل لأتسلم سيناء".