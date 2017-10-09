البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

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أحال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس الجلسة العامة للمجلس 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.

وأحال رئيس الجلسة مشروع قانون مقدما من النائب محمد الكومى و60 نائبا أخرين، بشأن تنظيم عمل لمأذونين شرعيين إلى لجنة مشتركة من لجان الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن والاجتماعى، ومشروع قانون من النائب عبد الحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم الإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الصحية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

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كما أحال المجلس مشروع القانون المقدم من الناب عبد الحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك البحرية والمزارع السمكية إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والنقل والمواصلات والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة وعدد 60 نائبا آخرين، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد العزيز حمودة و60 نائبا آخرين، بشأن الهيئة المصرية للدواء والمنتجات الطبية إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية والخطة والتشريعية.