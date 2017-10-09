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برلماني يحصل على دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة للنادي الإسماعيلي

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برلماني يحصل على دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة للنادي الإسماعيلي برلماني يحصل على دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة للنادي الإسماعيلي

التحرير

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نجح النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية في الحصول على دعم مالى من وزارة الشباب والرياضة لدعم عدد من الأندية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية على رأسها النادي الإسماعيلي.

واستطاع النائب توفير اعتمادات مالية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الرياضية للنادى الاجتماعي للنادى الإسماعيلي والمقام على أرض النخيل بتكلفة تعاقدية بلغت 58 مليون جنيه، تم إدراجها في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 - 2018، على أن يتم صرفها على دفعات.

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وتدرس الوزارة جميع الأعمال المستحدثة  في الأندية ورصدت لها مبلغ 270 مليون جنيه لحين الانتهاء من كل مراحل المشروع.

كما تم تخصيص مبلغ نصف المليون جنيه دعما للأنشطة الرياضية بالنادي الإسماعيلى ومبلغ 30 ألف جنيه، لدعم النشاط الرياضي لنادى العزيمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم صرفها بالفعل.

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التحرير

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