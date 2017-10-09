إلى ربات البيوت.. أفكار لكسب المال في المنزل

كتبت- هاجر حاتم:

هناك الكثير من الأمهات لا يمتلكن الخبرة الكافية لخوض مجالات العمل، أو بسبب أعمال المنزل التي لا تسمح لبعضهن بالعمل خارج البيت لهذا إليك بعض الاقتراحات لكسب المال وانتي بمنزلك، وفقًا لربات البيوت.

- إذا كان لديك موهبة جيدة في الطبخ، فالكثير الآن يبحث عن "الأكل البيتي" يمكنك بدء تحضيره في أوقات فراغك، وبيعه للأقارب ومن ثم وسعي دائرة معارفك، عن طريق إقامة صفحتك الخاصة على مواقع التواصل.

- التجارة، وهي من أكثر الأمور الشائعة الآن، عن طريق شراء منتجات التجميل وملابس الاطفال، والملابس العادية، من المستوردين والموزعين بسعر الجملة وبيعها عبر الانترنت.

- تعلم فنون المكياج، يمكنك ببساطة تعلم وضع فنون مستحضرات التجميل للفتيات، واستقبالهن في المناسبات لوضع الميكب بسعر أرخص من صالونات التجميل.

- إذا لم يكن لديك مهارة الطبخ، يمكنك تقطيع الخضروات وتجميدها بالفريزر وبيعها، أو عمل المخللات.

- صناعة الحلي، بخامات بسيطة وبأقل الإمكانيات تستطيعين عمل الحلي وبيعها بأسعار تضاعف ثمنها الحقيقي.

- تعليم الأطفال، يمكنك استقبال بعض أطفال الجيران بمنزلك في مراحل التعليم الأولى، وتدريسهم المواد الدراسية، مقابل أجر.