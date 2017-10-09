بالأسعار.. شجع المنتخب في روسيا بتذاكر الطيران الأقل ثمناً

كتب - هشام عواض:

يبحث البعض عن أرخص تذاكر السفر لروسيا لتشجيع المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العالم في روسيا.

وبحسب موقع "skyscanner" المختص بحجز تذاكر الطيران، هناك عدد من شركات الطيران تقدم لك تذكرة الطيران خلال الفترة من 13 يونيو إلى 16 يوليو 2018، للتمكن من حضور كافة المباريات، من القاهرة إلى مطار شيريميتييفو في موسكو.

1- الملكية الأردنية

تبلغ مدة الرحلة 7 ساعات، وتقوم بترانزيت واحد في مدينة عمان، وسعرها 7 آلاف جنيه.

2- الخطوط اليونانية

تبلغ مدة الرحلة 12 ساعة، وتقوم بترانزيت في مدينة أثينا، وسعرها 7200 جنيه.

3- العربية للطيران

تبلغ مدة الرحلة 12 ساعة، وتقوم بالترانزيت في مدينة الشارقة، وسعرها 8100 جنيه.

يذكر أن مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، كانت قد قالت لـ"مصراوي"، إن الشركة تدرس تشغيل رحلات جوية إلى روسيا لنقل الجماهير المصرية، لمؤازرة المنتخب، سواء بالخط المباشرة في حال استئناف الرحلات أو عن طريق الترانزيت لأقرب دولة ومنها إلى موسكو، أو عن طريق رحلات خاصة يتم الموافقة عليها.

وأضافت المصادر، إنه في في حال عدم استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو ستقوم الشركة بنقل الجماهير باعتبارها الراعي الرسمي للمشجع المصري إلى تركيا أو دبي ومنها إلى موسكو، موضحة أن مدة السفر بين القاهرة وموسكو تستغرق 4 ساعات.