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"جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية": الصحة النفسية ليست رفاهية بل ضرورة

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مصراوي Masrawy

"جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية": الصحة النفسية ليست رفاهية بل ضرورة

01:55 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مستشفى العباسية للصحة النفسية

كتبت: أسماء يحيى:

نظمت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة العامة للاطباء بدار الحكمة.

وأوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، أن عدد المرضى النفسيين وفقا لتقرير التعبئة العامة والإحصاء للعام الحالي يبلغ ما يقارب 11- 10% بمقدار 10 ملايين مريض، لافتا إلى أن هذا العدد يتطلب توفير 16.660 سريرًا إلا أن المتواجد بالمستشفيات الحكومية الآن 6650 سريرًا .

وأشار "حسين" خلال حديثه بالمؤتمر، إلى أن عدد المستشفيات التابعة للحكومة التي تقدم خدمات لعلاج الأمراض النفسية يبلغ 18 مستشفى على مستوى 14 محافظة بما يشير لخلو نصف المحافظات وقطاعات كاملة - تقريبا- من تقديم هذه الخدمات.

وأكد عضو جبهة الدفاع عن الصحة النفسية، أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل ضرورة، موضحا أن الخدمات التي تقدم للمرضى النفسيين تحول المريض من كونه "عالة" على المجتمع إلى فرد منتج.

وتابع:" هناك 5 مشروعات من المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية لتحسين قطاع خدمات الصحة النفسية"، مضيفا أنه يوجد مشروع يقدم ﻷول مرة على مستوى والشرق الأوسط تم طرحه عام 2014؛ لإنشاء مركز طب نفسي للأطفال والمراهقين يكون منارة للعلاج والتعلم إلا أنه لم يتم البدء فيه

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