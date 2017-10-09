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صفوت الشريف يتنازل عن قطعة أرض بقيمة 44 مليون للتصالح مع الدولة

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مصراوي Masrawy

صفوت الشريف يتنازل عن قطعة أرض بقيمة 44 مليون للتصالح مع الدولة

01:59 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

صفوت الشريف يتنازل عن قطعة أرض بقيمة 44 مليون للتصالح مع الدولة

صفوت الشريف

كتب -صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة عبد التواب إبراهيم، لطلبات دفاع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأسرته، في محاكمتهم في الكسب غير المشروع.

وتقدم الدكتور ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأسرته، بما يفيد بالتنازل عن أربع قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.

وقدم كمال، ما يفيد بصدور قرارات بالا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لأشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده.

كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.

كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، حددت الجلسة السابقة لبدء المحاكمة بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التي ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

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