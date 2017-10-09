علي جمعة: مؤتمر الإفتاء العالمي سيضع حدا لفوضى فتاوى الضلال والعبث

القاهرة- مصراوي:

أشاد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بفكرة المؤتمر العالمي للإفتاء وتوقيته، مؤكدا أن المؤتمر سيضع حدا لفتاوى الضلال والعبث، التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات دينيا واجتماعيا واقتصاديا.

وقال جمعة - في بيان صحفي اليوم الاثنين، "اكتوينا بنار فتاوى الضلال التي زعزعت أمن واستقرار المجتمعات، وأشاعت الكراهية بين الناس، وبررت القتل والذبح، وحولت حياة الناس إلى جحيم، مما يجعلنا في أمس الحاجة لمثل هذه المؤتمرات التي تناقش هذه الظاهرة بصورة علمية للخروج بنتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لذلك فإن اختيار موضوع المؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام عن دور الفتوى في استقرار المجتمعات كان اختيارا موفقا".

وأضاف "أن مؤتمر الإفتاء سيضع حدا لفوضى الفتاوى وفق أسس ومعايير علمية منضبطة، وأساليب تتماشى مع متطلبات العصر وتواكب التطور الحادث فيه".

وتابع: "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مؤسسة عريقة ولدت على أرض مصر بلد الأزهر الشريف ومن رحم دار الإفتاء المصرية لتؤكد على الريادة المصرية، وأن مصر قائدة قاطرة الإصلاح دينيا وسياسيا، فالأمانة أحيت فكرة الاجتهاد الجماعي، الذي يساهم في ضبط الفتوى ويبعد بها عن الاضطراب والشطط والانحراف عن المنهج المستقيم، لأن الاجتهاد الجماعي يجعل الحكم الفقهي أكثر دقة".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد دار الإفتاء مؤتمرها العالمي الثالث في الفترة من 17 إلي 19 أكتوبر الجاري، بحضور وفود أكثر من 60 دولة حول العالم.