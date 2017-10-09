السيسي يبكي أثناء حديث زوجة الشهيد "المنسي"

كتب- مصطفى المنشاوي:



روت زوجة الشهيد العقيد أحمد المنسى، الذي استشهد في الحرب على الإرهاب بسيناء، قصصًا إنسانية له في حياته على هامش افتتاح مقر مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وفور سماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكاية الشهيد بكى، وبكت وزيرة التضامن غادة والي، وعدد من المتواجدين.



جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.