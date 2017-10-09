وزير البيئة: "نوبتجيات" ليلية بمقلب الطوب الرملي لمنع حرق المخلفات

كتبت - مادي غيث

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اجتماعا مع ممثلي العاملين بمجال فرز المخلفات بمقلب الطوب الرملي؛ لبحث أفضل السبل لحل المشكلات المتكررة في الفترة الأخيرة، والتي أثرت بالسلب على البيئة والأحياء المجاورة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة.

تناول الاجتماع تضرر سكان حي الواحة بمدينة نصر من وجود حرائق بالمقلب وأسبابها وطرق القضاء عليها، ومنعها و ضرورة الالتزام بقوانين حماية البيئة و منع حرق المخلفات .

وأوضح فهمي خلال اللقاء، أن هناك العديد من الدراسات التي تتم حاليا لاختيار أنسب المواقع لإقامة مقلب جديد في القريب العاجل، مؤكدا ضرورة التعامل بحزم مع كافة المشكلات الحالية بمقلب الطوب الرملي لوقف أي مخالفات بالحرق .

كما أكد أنه سيتم تنظيم نوبتجيات ليلية للعاملين بجهاز المخلفات بالمقلب بالتعاون مع شرطة المرافق؛ للوقوف على أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار فهمي إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة السبل لحل مشكلات الحرق المتكرر بالمقلب، من خلال توفير آليات لتمويل شراء معدات خاصة لفصل الأسلاك من الكاوتشوك دون الحاجة إلى حرقه، موضحا أن الوزارة تعمل على تشجيع و حماية العاملين والشركات العاملة بمجال المخلفات، ولكن فى إطار التعاون القائم على احترام القانون وحماية البيئة والالتزام بالحقوق والواجبات لكافة أطراف هذا القطاع الهام، مضيفا أن الوزارة على استعداد لتوفير كافة المعدات التي يرى المختص بجهاز المخلفات ضرورة توفيرها بالمقلب في الوقت الراهن .​