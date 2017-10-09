وزير الثقافة يهنئ المنتخب بتأهله لمونديال روسيا 2018

القاهرة - مصراوي:

هنأ وزير الثقافة حلمي النمنم المنتخب الوطني لكرة القدم وجموع الشعب المصري، بالوصول لمونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأشاد وزير الثقافة بأداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وإسعاد ملايين المصريين، منوها بالدعم الجماهيرى الواسع ووقوف القيادة والشعب كله على قلب رجل واحد خلف المنتخب مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق هذا الفوز الثمين.