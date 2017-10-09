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السويدى رئيسًا للجنة "الطاقة والبيئة" بمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

السويدى رئيسًا للجنة "الطاقة والبيئة" بمجلس النواب

01:44 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

النائب طلعت السويدى

كتب- أحمد علي:
فاز النائب طلعت السويدى، برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال جولة الإعادة بانتخابات هيئة مكتب اللجنة على منصب الرئيس، بحصوله على ١٢ صوتًا، مقابل 11 صوتًا لمنافسه محمد رشوان.

وأجريت الانتخابات في لجنة الطاقة والبيئة، التي يبلغ عدد أعضائها 27 نائبًا، بين النائب الوفدى طلعت السويدى رئيسها على مدار دورين من الانعقاد والنائب محمد رشوان، عضو ائتلاف دعم .

وكانت الإعادة على منصب أمانة السر، بين النائب علاء سلام، والنائب السيد حجازى، بعد قبول تظلم الأخير.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن التشكيل الكامل لهيئة المكتب خلال الجلسة العامة اليوم.​

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