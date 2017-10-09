"هلت بشائر الشتاء".. أمطار خفيفة على وسط الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت الإسكندرية، ظهر اليوم الإثنين، لهطول أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من بينها محطة الرمل ووسط المدينة، دون تأثير على حركة المشاة والسيارات.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة استعداداتها لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمها بالشوارع والميادين.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها علي أرصفة الميناء، وحركة شحن وتداول الحاويات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وشهدت المدينة الساحلية والتي تتعرض لنحو 18 نوة كل عام انسياب في حركة المرور بالشوارع والطرق وطقس مستقر على معظم أحياء المحافظة.