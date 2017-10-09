بالصور.. مدرسة بسيون الصناعية عقب تغيير اسمها إلى "محمد صلاح"

الغربية - مروة شاهين :

نفذ الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قرار تغيير اسم مدرسة بسيون الصناعية، إلى مدرسة "محمد صلاح" رسميًا، الذي اتخذه محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف، أمس عقب وصول منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا.

وقال وكيل الوزارة، إنه سعيد بالقرار الذي يعد تكريمًا لنجم مصر الذي ساهم في صعود المنتخب القومي إلى كأس العالم في روسيا.

وأوضح أنه تلقى اتصالًا من محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر يبلغه فيه بقراره بتغير اسم المدرسة.