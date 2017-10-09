أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدرسة بسيون الصناعية عقب تغيير اسمها إلى "محمد صلاح"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مدرسة بسيون الصناعية عقب تغيير اسمها إلى "محمد صلاح"

01:43 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    56f0b1c9a0.jpg

  • عرض 4 صورة

    01a61791d9.jpg

  • عرض 4 صورة

    37264db2d7.jpg

  • عرض 4 صورة

    ee6a742c6b.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"هلت بشائر الشتاء".. أمطار خفيفة على وسط الإسكندرية (صور)

الغربية - مروة شاهين :

نفذ الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قرار تغيير اسم مدرسة بسيون الصناعية، إلى مدرسة "محمد صلاح" رسميًا، الذي اتخذه محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف، أمس عقب وصول منتخب إلى في .

وقال وكيل الوزارة، إنه سعيد بالقرار الذي يعد تكريمًا لنجم مصر الذي ساهم في صعود القومي إلى كأس العالم في روسيا.

وأوضح أنه تلقى اتصالًا من محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر يبلغه فيه بقراره بتغير اسم المدرسة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خاص| شاهد.. ميمي الشربيني باكيًا: عملها صلاح.. راحت عليك يا مجدي عبد

    أخبار

  • بالأغاني الوطنية.. مدارس المنيا تحتفل بتأهل المنتخب الوطني

    أخبار

  • محل ملابس بالفيوم يعلن عن مفاجأة بمناسبة الصعود للمونديال (صور)

    أخبار

  • بالصور.. أبناء السويس: الدراما سيطرت على المباراة.. والفرحة حلوة

    أخبار

إعلان

7526e142fd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة