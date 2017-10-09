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إخلاء برج سكني مكون من 14 دورا آيل للسقوط في القليوبية

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مصراوي Masrawy

إخلاء برج سكني مكون من 14 دورا آيل للسقوط في القليوبية

01:41 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

إخلاء برج سكني مكون من 14 دورا آيل للسقوط في القليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصطفى بيومي رئيس مجلس مدينة قليوب، إخلاء برج سكني مكون من 14 دورًا، آيل للسقوط بقرية ميت حلفا، وتم استدعاء مهندس استشاري ومهندس إزالات، وعمل الفحوصات اللازمة وأمروا بإخلاء البرج، مشيرًا إلى انه تم توفير أماكن إيواء للسكان واستدعاء كافة الأجهزة الأمنية.

وأمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بحصر الأبراج في جميع مدن وقرى المحافظة للتأكد من سلامتها، وإخلاء الأبراج المخالفة والآيلة للسقوط.

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