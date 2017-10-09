إخلاء برج سكني مكون من 14 دورا آيل للسقوط في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصطفى بيومي رئيس مجلس مدينة قليوب، إخلاء برج سكني مكون من 14 دورًا، آيل للسقوط بقرية ميت حلفا، وتم استدعاء مهندس استشاري ومهندس إزالات، وعمل الفحوصات اللازمة وأمروا بإخلاء البرج، مشيرًا إلى انه تم توفير أماكن إيواء للسكان واستدعاء كافة الأجهزة الأمنية.

وأمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بحصر الأبراج في جميع مدن وقرى المحافظة للتأكد من سلامتها، وإخلاء الأبراج المخالفة والآيلة للسقوط.