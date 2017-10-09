وفد "حماس" يتجه للقاهرة لبدء جولات المصالحة
وفد "حماس" يتجه للقاهرة لبدء جولات المصالحة
01:35 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
معبر رفح البري
كتب - أشرف سويلم:
قال مصدر أمني بمعبر رفح البري، إن وفد حركة حماس عبر معبر رفح البري قادما من قطاع غزة باتجاه القاهرة.
ووصل المعبر 10 قيادات من حركة حماس بقيادة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، بينما ضم الوفد قيادات أخرى من الحركة وهم: يحيى السنوار، والدكتور خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران وصلاح البردويل، وموسى أبومرزوق.
وأنتهت السلطات المصرية إجراءات وصول الوفد الحمساوي للجانب المصري فيما توجه الوفد إلى القاهرة تحت حراسة مشددة لبدء جولات المصالحة مع حركة فتح، غدا الثلاثاء تحت رعاية الأمن القومي المصري.
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