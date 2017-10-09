روائح تجعلك تنفق الكثير من الأموال دون أن تدري

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

ليست فقط الرغبة في امتلاك الأشياء والحاجة إليها هي ما تجعلنا ننفق الأموال، بل هناك تدخل من بعض الروائح أيضًا، فهناك محلات تعطر المكان بعطور معينة لأنها تجعلنا ننفق أكثر دون أن ندري، نتسعرضها لكم وفقًا لما ذكره موقع psych2go.

رائحة الأزهار

لاحظت الماركة العالمية "Nike" أن الناس يقبلوا بشكل كبير على شراء الأحذية كلما كان المكان معطرًا برائحة الزهور، وكلما كانت الرائحة أقوى كلما كان الإقبال أكبر على الشراء.

الفانيليا

يصبح الأشخاص أكثر إقبالًا لصرف الأموال عند شم الروائح الدافئة مثل الفانيليا والقرفة.

اللافندر

يمنحك شعور بالراحة والاسترخاء، وفي هذه الحالة يكون لديك استعداد أكبر لصرف الأموال.

رائحة الخبز

لطالما تشعرك هذه الرائحة بالأجواء العالية والإحساس بالأمان، لهذا لن تحتاج للتفكير بعد شم تلك الرائحة في صرف أموالك على الطعام أثناء تسوقك على سبيل المثال.