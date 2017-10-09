أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

روائح تجعلك تنفق الكثير من الأموال دون أن تدري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

روائح تجعلك تنفق الكثير من الأموال دون أن تدري

01:50 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتبت- هاجر حاتم:

ليست فقط الرغبة في امتلاك الأشياء والحاجة إليها هي ما تجعلنا ننفق الأموال، بل هناك تدخل من بعض الروائح أيضًا، فهناك محلات تعطر المكان بعطور معينة لأنها تجعلنا ننفق أكثر دون أن ندري، نتسعرضها لكم وفقًا لما ذكره موقع psych2go.

رائحة الأزهار

رائحة الأزهار

لاحظت الماركة العالمية "Nike" أن الناس يقبلوا بشكل كبير على شراء الأحذية كلما كان المكان معطرًا برائحة الزهور، وكلما كانت الرائحة أقوى كلما كان الإقبال أكبر على الشراء.

الفانيليا

رائحة الفانيليا

يصبح الأشخاص أكثر إقبالًا لصرف الأموال عند شم الروائح الدافئة مثل الفانيليا والقرفة.

اللافندر

رائحة اللافندر

يمنحك شعور بالراحة والاسترخاء، وفي هذه الحالة يكون لديك استعداد أكبر لصرف الأموال.

رائحة الخبز

رائحة الخبز

لطالما تشعرك هذه الرائحة بالأجواء العالية والإحساس بالأمان، لهذا لن تحتاج للتفكير بعد شم تلك الرائحة في صرف أموالك على الطعام أثناء تسوقك على سبيل المثال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين