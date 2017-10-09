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سرقة فيلا ابنة وزير التعليم العالي بالتجمع الخامس

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مصراوي Masrawy

سرقة فيلا ابنة وزير التعليم العالي بالتجمع الخامس

01:25 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

سرقة فيلا ابنة وزير التعليم العالي بالتجمع الخامس

كتب – فتحي سليمان:

 

كشف مصدر أمني تفاصيل سرقة فيلا مملوكة لابنة وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، والموجودة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن اللص نجح في سرقة متعلقات ثمينة وأموال من خزينة الفيلا، مستغلاً غياب صاحبة الفيلا.

وشكلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فريقا أمنيا رفيع المستوى، قاده اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، لسرعة ضبط المتهم في واقعة السرقة.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتوفير جميع الإمكانيات لفريق البحث، وتسهيل مهمته، للقبض على مرتكب الواقعة، وتقديمه للعدالة.

اشترك في فريق البحث اللواء محمود أبو عمره نائب مدير مباحث القاهرة، والعميد عبدالعزيز سليم رئيس قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، والرائد محمد ملش والنقيبان محمد محي وإسلام جمال معاوني مباحث القسم، وآخرين.

 

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