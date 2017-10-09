20 نوفمبر.. النطق بالحكم على 6 متهمين بقضية "أحداث عنف دار السلام"

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة في " أحداث عنف دار السلام"، لـ 20 نوفمبر للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة لكلاً من أحمد مجدي، وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلى رؤوف، وعمرو كمال، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016، بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.