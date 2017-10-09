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مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة

01:33 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة

كتب- أحمد علي:
أحال مجلس النواب، اليوم الاثنين، 5 مشاريع قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وخلال الجلسة العامة التي ترأسها وكيل أول المجلس النائب محمود الشريف.

وأعلن الشريف، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الكومي و60 نائبا آخر بشأن تنظيم عمل المأذونين الشرعيين إلى لجنة مشتركة من لجان "الدستورية والتشريعية" و"الدينية والأوقاف" والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكد إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، إلى لجنة مشتركة من لجان "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" و"الشئون الصحية" و"الخطة والموازنة" و"الشئون الدستورية والتشريعية".

وأحال الشريف مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجان "الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" و"النقل والمواصلات" و"الطاقة والبيئة" و"الخطة والموازنة" و"الشئون الدستورية والتشريعية".

وأعلن الشريف إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و60 نائبا آخرين، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الشئون الصحية" و"الشئون الدستورية والتشريعية".
وأحال مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد العزيز حمودة و60 نائبا آخرين، بشأن الهيئة المصرية للدواء والمتتجات الطبية، إلى لجنة مشتركة من "الشئون الصحية" و"الخطة والموازنة" و"الشئون الدستورية والتشريعية".

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