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"جبهة الدفاع عن العباسية للطب النفسي": تعدد الهجمات على المستشفى جعلها مشاعًا

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مصراوي Masrawy

"جبهة الدفاع عن العباسية للطب النفسي": تعدد الهجمات على المستشفى جعلها مشاعًا

01:32 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتبت: أسماء يحيى:

نظمت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة.

وقال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي الطب النفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، إن مستشفى العباسية أقدم مستشفى، مشيرًا إلى اقتطاع أجزاء كثيرة منها على مدار السنوات الماضية كما حدث في التسعينات لإنشاء حديقة العروبة.

وأوضح " صلاح" خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، أن المستشفى تلقت العديد من الهجمات لنقل مقرها لمكان آخر، ما دفعهم لتأسيس جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية في عام 2010، لافتا إلى تجدد الهجمات عام 2015 و2017.

وتابع : "تعدد الهجمات على المستشفى يجعلها "مشاع"، وكأن المرضى ليس لهم حق في العلاج النفسي".

وأشار أخصائي الطب النفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، إلى تزايد الإقبال على المستشفى نظرا لانخفاض سعر التذكرة ومجانية الدواء.

واستطرد : "لدينا عدة مشاكل بالمستشفيات كانخفاض الأسرة للمرضى فضلا عن حجز ما يزيد 50% من الأسرة للمرضى المزمنين".

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