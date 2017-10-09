أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الضابط الذي أسر عساف ياجورى: طلبت من الله الشهادة وحصل عليها نجلي في العريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الضابط الذي أسر عساف ياجورى: طلبت من الله الشهادة وحصل عليها نجلي في العريش

01:28 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الضابط الذي أسر عساف ياجورى: طلبت من الله الشهادة وحصل عليها نجلي في العريش

عساف ياجورى

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء محمود جلال مروان، قائد الكتيبة 361 مشاة ميكانيكي خلال حرب أكتوبر، إنه طبقا للمهمه القتالية للكتيبة مساء يوم 6 أكتوبر تم تحقيق الهدف بنجاح، ويوم 9 أكتوبر تم التعامل مع اللواء 190 مدرع الإسرائيلي بقيادة عساف ياجوري، الذي كان يستهدف قناة السويس.

وذكر بعض البطولات الفردية للضباط والجنود، ومنها الجندي محمد عبدالحميد تميم من الدقهلية، ووصفه بأنه كان "نحيف البنية"، والذي حاملًا "أر بي جي" على كتفه واستطاع تدمير 3 دبابات إسرائيلية في 7 دقائق فقط.

وقال إنه دعا الله كثيرا أن يكون من شهداء هذا الوطن، ولكن الله خص بها نجله الشهيد مقدم شرطة محمد مروان الذي استشهد في العريش يوم 19 أغسطس 2013.

وأضاف أن انتقال نجله للعمل في العريش كان بطلب مكتوب بخط اليد لتقديم التضحية، مشيرا إلى أن نجله أصر على الذهاب للخدمة في العريش بالرغم من أنه كان يصف له المنطقة بالمشتعلة بالحرب ضد الإرهاب.

ويتذكر أن نجله في آخر إجازة له علم بحمل زوجته، ولكنه استشهد في اليوم الثاني لعمله، لافتا إلى أن ابن نجله الشهيد ولد في نفس يوم مولده، وهو ما دفع بتسميته بنفس اسم نجله الضابط الشهيد.

جاء ذلك في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جيهان السادات: الشعب المصري وجيشه هو صاحب الإنجاز في ملحمة أكتوبر

    أخبار

  • اليوم.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة حول تأخر إنشاء المدارس ومشكلات

    أخبار

  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة نتائج الزيارات الرئاسية

    أخبار

  • ​وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان السيسي بتأهل لمونديال

    أخبار

إعلان

2941a05e81.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"