الضابط الذي أسر عساف ياجورى: طلبت من الله الشهادة وحصل عليها نجلي في العريش

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء محمود جلال مروان، قائد الكتيبة 361 مشاة ميكانيكي خلال حرب أكتوبر، إنه طبقا للمهمه القتالية للكتيبة مساء يوم 6 أكتوبر تم تحقيق الهدف بنجاح، ويوم 9 أكتوبر تم التعامل مع اللواء 190 مدرع الإسرائيلي بقيادة عساف ياجوري، الذي كان يستهدف قناة السويس.

وذكر بعض البطولات الفردية للضباط والجنود، ومنها الجندي محمد عبدالحميد تميم من الدقهلية، ووصفه بأنه كان "نحيف البنية"، والذي حاملًا "أر بي جي" على كتفه واستطاع تدمير 3 دبابات إسرائيلية في 7 دقائق فقط.

وقال إنه دعا الله كثيرا أن يكون من شهداء هذا الوطن، ولكن الله خص بها نجله الشهيد مقدم شرطة محمد مروان الذي استشهد في العريش يوم 19 أغسطس 2013.

وأضاف أن انتقال نجله للعمل في العريش كان بطلب مكتوب بخط اليد لتقديم التضحية، مشيرا إلى أن نجله أصر على الذهاب للخدمة في العريش بالرغم من أنه كان يصف له المنطقة بالمشتعلة بالحرب ضد الإرهاب.

ويتذكر أن نجله في آخر إجازة له علم بحمل زوجته، ولكنه استشهد في اليوم الثاني لعمله، لافتا إلى أن ابن نجله الشهيد ولد في نفس يوم مولده، وهو ما دفع بتسميته بنفس اسم نجله الضابط الشهيد.

جاء ذلك في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​