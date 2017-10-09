مدير توزيع "المصرى اليوم": زيادة توزيع الصحف اليوم وغدًا بعد فوز المنتخب
مدير توزيع "المصرى اليوم": زيادة توزيع الصحف اليوم وغدًا بعد فوز المنتخب
01:27 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
القاهرة – مصراوى:
كشف مجدى الحفناوى، المدير العام للطباعة والتوزيع بجريدة المصرى اليوم، عن زيادة توزيع الصحف الورقية، اليوم؛ بسبب فوز المنتخب الوطنى على الكونغو، والتأهل لمونديال كأس العالم فى روسيا 2018 .
وتوقع" الحفناوى"، فى تصريح لمصراوى، زيادة توزيع الصحف، غدا، لاستمرار أجواء الفرحة ومتابعة أخبار المنتخب الوطنى لتصل إلى نصف مليون نسخة في اليوم الواحد .
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