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مديرية الرياضة تخطر الأهلي بالأيام المقترحة لإقامة الجمعية العمومية

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مديرية الرياضة تخطر الأهلي بالأيام المقترحة لإقامة الجمعية العمومية مديرية الرياضة تخطر الأهلي بالأيام المقترحة لإقامة الجمعية العمومية

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تسلم خطابًا من مديرية الشباب والرياضة، تطلب فيه من القلعة الحمراء، تلافي انعقاد الجمعية العمومية للنادي يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، نظرًا لإنشغال موظفي المديرية بالإشراف خلال اليومين على انعقاد الجمعيات العمومية للعديد من الأندية منها المعادي، ونادي هليوبوليس، والجزيرة وهوليوليدو والشمس.

وأضاف «شمس»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن خطاب المديرية حدد أيام 27 و28 و30 نوفمبر المقبل للنادي الأهلي للاختيار بينها لإقامة الجمعية العمومية المقبلة، وذلك حتى يتسنى للمديرية توفير العدد اللازم من المشرفين على إجراءات الجمعية العمومية المقبلة للأهلي.

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يذكر أن شيرين شمس، أرسل خطابًا للجنة الأولمبية؛ لمعرفة مصير أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد، من إدراجهم ضمن كشوف الجمعية العمومية المقبلة للنادي، بعدما نصت اللائحة الاسترشادية على عدم إدراجهم في كشوف الجمعية العمومية باعتبارهم أعضاء في أحد الفروع وليس في المقر. 

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التحرير

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