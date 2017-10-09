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كوبر يحدد موقفه من العفو عن لاعبي «القائمة السوداء»

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كوبر يحدد موقفه من العفو عن لاعبي «القائمة السوداء» كوبر يحدد موقفه من العفو عن لاعبي «القائمة السوداء»

التحرير

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

أكد الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيعفو عن جميع اللاعبين المجمدين، الذين تم استبعادهم من مؤخرًا، لأسباب تأديبية.

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وأشار «كوبر»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، بعد تأهل لمونديال ، أن جميع اللاعبين المجمدين، سيعودون للمنتخب في الفترة المقبلة، بشكلٍ طبيعي، بشرط الالتزام داخل الملعب والتألق مع أنديتهم.

كان منتخب مصر، نجح في التأهل لكأس العالم بروسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو برازافيل، أمس الأحد، لينفرد بصدارة مجموعته بـ12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحب الوصافة، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

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