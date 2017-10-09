الأهلي يخاطب «الأولمبية» لحسم مصير أعضاء زايد من العمومية المقبلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه أرسل خطابًا للجنة الأولمبية المصرية؛ لمعرفة مصير أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد، من إدراجهم ضمن كشوف الجمعية العمومية المقبلة للنادي.

وأضاف «شمس»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الأهلي أراد الاستفسار عن مصير أعضاء فرع «زايد» بعدما نصت اللائحة الاسترشادية على عدم إدراجهم في كشوف الجمعية العمومية باعتبارهم أعضاء في أحد الفروع وليس في المقر.

شاهد أيضا

وأوضح المدير التنفيذي للنادي أن أعضاء «زايد» لديهم حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بإدراجهم في كشوف الجمعية العمومية، وهو ما يتعارض مع اللائحة الاسترشادية، مما يستلزم ضرورة الحصول على رأي اللجنة الأولمبية حول هذا الأمر.

وكان عدد من أعضاء النادي بالشيخ زايد، أقاموا دعوى قضائية ضد إدارة الأهلي، طالبوا فيها بضرورة إدراج أعضاء فرع زايد في الجمعية العمومية السابقة، ولكن النادي الأهلي استشكل على الحكم حتى تم رفض الاستشكال في الخامس من يوليو الماضي.