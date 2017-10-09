أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يخاطب «الأولمبية» لحسم مصير أعضاء زايد من العمومية المقبلة

Google+ Print
الأهلي يخاطب «الأولمبية» لحسم مصير أعضاء زايد من العمومية المقبلة الأهلي يخاطب «الأولمبية» لحسم مصير أعضاء زايد من العمومية المقبلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه أرسل خطابًا للجنة الأولمبية المصرية؛ لمعرفة مصير أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد، من إدراجهم ضمن كشوف الجمعية العمومية المقبلة للنادي.

وأضاف «شمس»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الأهلي أراد الاستفسار عن مصير أعضاء فرع «زايد» بعدما نصت اللائحة الاسترشادية على عدم إدراجهم في كشوف الجمعية العمومية باعتبارهم أعضاء في أحد الفروع وليس في المقر.

شاهد أيضا

وأوضح المدير التنفيذي للنادي أن أعضاء «زايد» لديهم حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بإدراجهم في كشوف الجمعية العمومية، وهو ما يتعارض مع اللائحة الاسترشادية، مما يستلزم ضرورة الحصول على رأي اللجنة الأولمبية حول هذا الأمر.

وكان عدد من أعضاء النادي بالشيخ زايد، أقاموا دعوى قضائية ضد إدارة الأهلي، طالبوا فيها بضرورة إدراج أعضاء فرع زايد في الجمعية العمومية السابقة، ولكن النادي الأهلي استشكل على الحكم حتى تم رفض الاستشكال في الخامس من يوليو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي