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مدرب تونس بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم: «عقبالنا يارب»

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مدرب تونس بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم: «عقبالنا يارب» مدرب تونس بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم: «عقبالنا يارب»

التحرير

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أعرب نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، عن سعادته بتأهل منتخب ، إلى ، بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، لحساب منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وقال «معلول» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ألف مليون مبروك للشعب المصري تأهل منتخب الفراعنة إلى كأس العالم.. وعقبالنا يارب».

وانتزع الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

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ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

ألف مليون مبروك للشعب المصري تأهل منتخب الفراعنة الى كأس العالم . وعقبالنا يارب .

 

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التحرير

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