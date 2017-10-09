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مجدي عبد الغني يكشف لمصراوي تفاصيل ما دار بينه وبين السيسي

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مصراوي Masrawy

مجدي عبد الغني يكشف لمصراوي تفاصيل ما دار بينه وبين

12:58 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مجدي عبد الغني يكشف لمصراوي تفاصيل ما دار بينه وبين السيسي

لقاء السيسي بالمنتخب بعد تأهله للمونديال

كتب - محمد الصاوي:

كشف الكابتن مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تكرم الوطني لكرة القدم، عقب تأهل المنتخب إلى مونديال 2018.

وقال عبد الغني لمصراوي، اليوم الاثنين: الرئيس مازحني قائلاً: "مش خلصنا من الجون بتاعك"، فرد " لسة بعد ما حد يسجل في المونديال" مشيرً إلى أن تكريم الرئيس للاعبين، له أثر خاص على نفوس الجميع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتخب وجهازه الفني، بقاعة المؤتمرات، عقب التأهل لنهائيات لأول مرة منذ 28 عامًا.

وفاز منتخبنا على الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات بنتيجة 2-1 ليؤكد صعوده إلى كأس العالم روسيا 2018.

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مصراوي Masrawy

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