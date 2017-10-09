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وزير إسرائيلي ينتقد ترامب بسبب تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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مصراوي Masrawy

وزير إسرائيلي ينتقد بسبب تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

01:12 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزير إسرائيلي ينتقد ترامب بسبب تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

زئيف إلكين

تل أبيب- (د ب أ):

انتقد وزير حماية البيئة وشؤون القدس الإسرائيلي زئيف إلكين اليوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يعطي الأولوية للتوصل إلى خطة سلام إسرائيلي فلسطيني أكثر من وعده خلال الحملة الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وقال إلكين ،الذي يعتبر مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين :"لقد كان هذا وعدا انتخابيا للرئيس ترامب ، يؤسفني هذا التأجيل".

وفي مقابلة بثتها " الثالوث للبث" (تي.بي.إن) ،وهي شبكة تليفزيونية دولية مسيحية مقرها بولاية كاليفورنيا، ليلة السبت/الأحد وصف ترامب التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني بأنه "أصعب صفقة على الإطلاق".

وقال ترامب :"أود أن أمنح ذلك فرصة قبل أن أفكر حتى في نقل السفارة إلى القدس".

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمة لها ، وطالما حثت الولايات المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة العتيقة. وأحجم رؤساء الولايات المتحدة عن القيام بذلك قائلين إن مثل هذه الخطوة سوف تعرض عملية السلام للخطر.

واستولت إسرائيل على الجزء الشرقي من القدس عام 1967 خلال الحرب في منطقة الشرق الأوسط ، وضمت هذا الجزء إليها في خطوة لم تلق الاعتراف الدولي.

وتقول السلطة الفلسطينية إن القدس الشرقية سوف تكون عاصمة دولة فلسطينية مستقبلية.

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