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بختك من اسمك".. أكلات وعروض مجانية لكل "محمد صلاح" في مصر"

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مصراوي Masrawy

بختك من اسمك".. أكلات وعروض مجانية لكل "محمد صلاح" في "

12:53 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

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بالصور- مذيعة تصاب بآلام الولادة على الهواء مباشرة.. وهذا رد فعلها

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بالصور- مذيعة تصاب بآلام الولادة على الهواء مباشرة.. وهذا رد فعلها

كتبت- هاجر حاتم:

بعد تحقيق الفوز أمس على الكونغو وتأهل مصر لكأس العالم بهدفي النجم محمد صلاح، قررت بعض المطاعم  والشركات التعبير عن فرحتها بشكل مختلف يهدف في النهاية إلى تعظيم شأن كل من يحملون اسم محمد صلاح  بعروض لكورسات وأكلات مجانية ومنهم.

- يقدم محل متخصص في الأكل البيتي عروض مجانية بقيمة 150 جنيه، إلى نهاية 10 أكتوبر.

- محل متخصص في بيع والاهتمام بالحيوانات يقدم كوبون صلاحيته تمتد إلى نهاية العام، للكشف وتنظيف الحيوان الأليف.

- شركات بيع خدمات المحمول تقدم هدية 10 باور بانك لاول 10 عملاء يحملون اسم محمد صلاح.

- محل للملابس النسائية يقدم عروض لمن يحملون الاسم، لمنحهم هدايا لزوجاتهم.

- شركات المقاولات تقدم خصم كبير لمن يقدم على طلب شقة.

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