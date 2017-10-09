محامي يختصم وزير الاتصالات لإلغاء قرار خفض قيمة رصيد كروت الشحن

كتب- محمود الشوربجي:

أقام ياسر محمد أبو العلا المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة.

اختصمت الدعوى رقم 69 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقالت الدعوى إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة ويعد نصبا من مصدري القرار للاستيلاء على أموال الشعب بدون وجه حق ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات .