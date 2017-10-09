براءة 4 أطفال من الاعتداء على قوات الشرطة أمام جامعة الأزهر
براءة 4 أطفال من الاعتداء على قوات الشرطة أمام جامعة الأزهر
01:05 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنح الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، ببراءة 4 طلاب من اتهامهم بالتجمهر أمام جامعة الأزهر، في القضيتين 141 لسنة ٢٠١٤ و ١٧٧٠ لسنة 2014.
وقال المحامي أسامة الجوهري، إن النيابة نسبت للمتهمين، تهم التجمهر والإتلاف للممتلكات العامة، والتعدي على موظفين عموميين (ضباط الشرطة) المكلفين بالتامين.
كانت قوات الأمن المكلفة بتأمين جامعة الأزهر، ألقت القبض على المتهمين بعد تجمهرهم أمام الجامعة في عام 2013. احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
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