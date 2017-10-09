أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة مدرس بالجيزة لمحاكمة عاجلة لتحرشه بالطالبات داخل المدرسة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة مدرس بالجيزة لمحاكمة عاجلة لتحرشه بالطالبات داخل المدرسة

01:03 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

إحالة مدرس بالجيزة لمحاكمة عاجلة لتحرشه بالطالبات داخل المدرسة

كتب- عمرو علي:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس بإحدى المدارس الثانوية بنات (سابقاً) التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة العاجلة، على خلفية ما نسب إليه من التحرش الجنسي ببعض طالبات المدرسة داخل مقر المدرسة، ومراودتهن عن أنفسهن، قيامه بإبلاغ بعض الطالبات بوضع علامات محددة على أوراق إجابتهن بالامتحان لإيهامهن بقدرته على إنجاحهن بالامتحانات عند قيامه بعملية التصحيح وبغية أن يستجبن له في ممارساته غير الأخلاقية.

كانت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الثاني، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بشأن شكوى بعض طالبات المدرسة الثانوية ضد المتهم المذكور حيث قيدت قضية برقم 536/2016 والتي باشر تحقيقها المستشار أحمد الطباخ، بإشراف المستشار طارق عبد الرحمن، مدير النيابة.

واستمعت النيابة لأقوال الطالبات مقدمات الشكوى اللائي أكدن قيام المتهم بالتحرش اللفظي والجسدي بهن وأنه كان يطلب منهن وضع علامات معينة بأوراق الإجابة حتى يتعرف على الأوراق الخاصة بهن.

كما استمعت النيابة لشهادة أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لفحص أوراق الاجابة الخاصة بالطالبات والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً وجود علامة متكررة بأوراق إجابة بعض الطالبات، وهي ذات العلامة التي أشرن لها بالتحقيقات والتي كان المتهم يطلب منهن وضعها بأوراق إجابتهن حتى يسهل له معرفتها وبالتالي منحهن درجات غير مستحقة.

وبناءً عليه أمرت النيابة بإيقاف المتهم عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أوراق الإجابات محل التحقيق، مع إحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فتح تحقيق عاجل حول واقعة اعتداء مدرس على تلميذ بالضرب بالجيزة

    أخبار

  • سائق يعذب زوجته لرفضها زملائه بها في حلوان

    أخبار

  • تأجيل دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة جهاز المحاسبات

    أخبار

  • إحالة مدير عام الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الزقازيق للمحاكمة

    أخبار

إعلان

1b1b2709e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي