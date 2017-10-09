إحالة مدرس بالجيزة لمحاكمة عاجلة لتحرشه بالطالبات داخل المدرسة

كتب- عمرو علي:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس بإحدى المدارس الثانوية بنات (سابقاً) التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة العاجلة، على خلفية ما نسب إليه من التحرش الجنسي ببعض طالبات المدرسة داخل مقر المدرسة، ومراودتهن عن أنفسهن، قيامه بإبلاغ بعض الطالبات بوضع علامات محددة على أوراق إجابتهن بالامتحان لإيهامهن بقدرته على إنجاحهن بالامتحانات عند قيامه بعملية التصحيح وبغية أن يستجبن له في ممارساته غير الأخلاقية.

كانت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الثاني، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بشأن شكوى بعض طالبات المدرسة الثانوية ضد المتهم المذكور حيث قيدت قضية برقم 536/2016 والتي باشر تحقيقها المستشار أحمد الطباخ، بإشراف المستشار طارق عبد الرحمن، مدير النيابة.

واستمعت النيابة لأقوال الطالبات مقدمات الشكوى اللائي أكدن قيام المتهم بالتحرش اللفظي والجسدي بهن وأنه كان يطلب منهن وضع علامات معينة بأوراق الإجابة حتى يتعرف على الأوراق الخاصة بهن.

كما استمعت النيابة لشهادة أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لفحص أوراق الاجابة الخاصة بالطالبات والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً وجود علامة متكررة بأوراق إجابة بعض الطالبات، وهي ذات العلامة التي أشرن لها بالتحقيقات والتي كان المتهم يطلب منهن وضعها بأوراق إجابتهن حتى يسهل له معرفتها وبالتالي منحهن درجات غير مستحقة.

وبناءً عليه أمرت النيابة بإيقاف المتهم عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أوراق الإجابات محل التحقيق، مع إحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.