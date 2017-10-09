كشف غموض اختفاء فتاة وسرقة 200 ألف جنيه في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مباحث القليوبية، غموض اختفاء فتاة، 15 عامًا، وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من أحد المنازل بالقناطر الخيرية.

وتبين أن الفتاة المختفية استولت على المبلغ من منزل أسرتها، وتركت المنزل وهربت وأقامت لدى ربة منزل في مدينة شبرا الخيمة بدائرة قسم أول، لإنفاق الأموال على السهرات وشراء الملابس.

وألقت مباحث القسم القبض على الفتاة وربة المنزل، وضبطت باقي المبلغ المتبق معهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، معلومات من أحد عمال المقاهي بقيام فتاتين بإنفاق مبالغ مالية ببذخ يوميًا على المقهى بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن الفتاتين "د. و" سن 15 ربة منزل وضبط بحوزتها 27200 جنيه، و2 هاتف محمول جديد، و"م. ر" 30 عامًا، ربة منزل.

وبمناقشة الأولى قررت أنها تركت منزل أهليتها منذ 12 يومًا عقب قيامها بسرقة مبلغ مالي 200 ألف جنيه ملك جدتها لوالدها وتوجهت للثانية وأقامت طرفها، وباستدعاء جدة الأولى وتدعى "س. ح" سن 63 عامًا، ربة منزل، وبسؤالها قالت إن الفتاة تركت المنزل بالقناطر الخيرية بعد قيامها بالاستيلاء على المبلغ النقدي منذ أكثر من 10 أيام.

وأرشدت المتهمة الأولى عن مبلغ 60 ألف جنيه بمنزل الثانية، بالإضافه للمبلغ المضبوط حوزتها، وأضافت قيامها بصرف باقي المبلغ بشراء بعض الملابس والاحتياجات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.