مجلس النواب يقرر حذف كلمة مسيئة ضد منتخب الكونغو​

كتب – أحمد على:

قرر السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال رئاسته الجلسة العامة للبرلمان، حذف كلمة "دولة صغيرة" في إشارة إلى منتخب الكونغو، معتبرا أنها تعتبر إساءة لهذه الدولة، في ظل توجه مصر لتصحيح صورتها مع القارة الأفريقية.

ومن جانبه أكد السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، أن هناك مجموعة من المذيعين أمس في الاحتفال وأثناء مباراة مصر والكونغو، أطلقوا عبارات من شأنها إساءة العلاقة بين مصر والدول الأفريقية.

وقال: "علينا أن نعلم جميعا أن دولة الكونغو هي واحدة من الدول القليلة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري الخاص بالمياه، والمتعلق بسد النهضة الأثيوبي"

فيما انتقد النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، التناول الإعلام جراء مباراة مصر والكونغو، والتى على أساسها صعد منتخبنا الوطنى لكأس العالم قائلا: "المباراة تكون فى منافسة شريفية وفق قواعد محددة وليس قتال كما صوره البعض".

ولفت فليفل إلى أن الرياضة لابد أن تعمل على توطيد العلاقات وتراعى مصالح الدولة المصرية العليا وليس العمل على تدميرها.​