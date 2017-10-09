كيمبس: عشاق مارادونا لا يرغبون في صعود ميسي للمونديال

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قال المهاجم السابق المنتخب الأرجنتيني ماريو كيمبس، أن المونديال بدون الأرجنتين ليونيل ميسي، سيكون كارثي، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وتحتل الأرجنتين حاليًا المركز السادس في التصفيات التي يتأهل منها أول 4 منتخبات مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق أمام نيوزيلندا.

وأوضح كيمبس (أحد لاعبي الجيل الذهبي للكرة الأرجنتينية الذي توج بمونديال 1978) أن الجماهير الوحيدة التي ستشعر بسعادة لغياب ميسي عن المونديال هم عشاق مارادونا، حيث يتثنى لهم التأكيد على أنه الأفضل على الإطلاق ولا مقارانة بينه وبين ميسي.

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وأشار «كيبمس» إلى أنه من الصعب اتهام قائمة المنتخب الأرجنتيني بمعانتها من مشكلة نفسية، حيث يمكن أن يصدق هذا الأمر في حال جلب عدد كبير من اللاعبين لا يمتلكون الخبرة ليخوضون مباراة كبيرة أمام جماهير عريضة.

وطالب «كيبمس» مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي، بإثبات أنه منقذ المنتخب بالفعل في آخر 90 دقيقة متبقية من عمر التصفيات.

يذكر أن الأرجنتين ستواجه في الجولة الأخيرة نظيرتها الإكوادور خارج ملعبها، وهي بحاجة ماسة إلى الفوز لضمان التواجد في الملحق على أقل تقدير بينما ستتسبب الخسارة في إقصاءها من سباق المونديال.